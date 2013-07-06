مقتل 5 من رجال الشرطة في شمال سيناء

قالت مصادر أمنية وشهود عيان "إن مسلحين إسلاميين أطلقوا النار اليوم على خمسة من رجال الشرطة بمدينة العريش في شمال سيناء، وأردوهم قتلى".

وقال المصدر "إن الخمسة سقطوا في ثلاثة هجمات بالمدينة التي استولى إسلاميون فيها على مبنى ديوان عام المحافظة".

وفي السويس قال مصدر عسكري في الجيش الثالث الميداني "إن متظاهرين رفعوا رايات سوداء على مبني محافظة السويس وقذفوا الجنود بالحجارة والرخام والمولوتوف".

وناشد الجيش المصري شعب السويس بعدم الالتفات لما يروج من شاعات عن وجود انشقاقات داخل صفوفه، مشيرا إلى أن الجيش ينحاز فقط إلى إرادة الشعب.

كما نفى الجيش الثالث الميداني أن يكون ما حدث في الـ30 من يونيو انقلاباً عسكرياً، مؤكداً أنها ثورة وإرادة شعب.