موسى يدعو الدول لعدم وصف ما حدث في مصر بالانقلاب

دعا رئيس حزب المؤتمر المصري، عمرو موسى، الدول الأوروبية والولايات المتحدة والدول الصديقة إلى عدم التدخل في الشأن المصري، أو وصف التغيير بـ"الانقلاب العسكري"، باعتبار أن ما يحدث على الأرض مغاير.

وحذر موسى أي طرف يسعى لفرض حرب أهلية على الشعب المصري، من الخسارة، نقلا عن تقرير لقناة "العربية الحدث"، السبت6 يوليو/تموز.

وحول الوضع الحالي في مصر، قال رئيس حزب المؤتمر: "بالطبع الحالة خطرة وحرجة، لكن آمل أن نحقق الهدوء والنظام ووضعية بعيدة عن الحرب الأهلية أو المواجهات المدنية".

ودعم موسى بقوة إعلان الجيش المصري بتعيين رئيس مؤقت للبلاد، والإعلان عن خارطة مستقبل للمرحلة القادمة.

وتعليقاً على تصريحات موسى، قال الصحافي المصري، عبداللطيف المناوي، معلقاً على المواجهات الدائرة في مصر، "إنه ليس من الممكن إنكار وجود تيار إسلام سياسي في مصر، ولكن لا بد من فصل هذا التيار عن بعض القواعد التي تسعى إلى توظيفه".

وحث المناوي على "إسراع الخطى في المرحلة الانتقالية الحالية، وضبط الأمن، وإحالة الخارجين عن القانون إلى القضاء".