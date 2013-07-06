"الحرية والعدالة" يرفض دعوة الرئيس للحوار الوطني

أعلن حزب "الحرية والعدالة" - الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين - رفضه المشاركة في دعوة الحوار الوطني التي دعا إليها المستشار عدلي منصور، رئيس الدولة المؤقت، وفقاً لبوابة الأهرام، السبت 6 يوليو/تموز.

وقال حسين إبراهيم، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة في بيان رسمي صدر ظهر السبت، "إن الحزب لن يشارك في جلسة الحوار التي دعا لها المستشار منصور".

وأكد إبراهيم عدم الاعتراف بما وصفه بـ "الانقلاب العسكري"، مشيرا إلى أن الرئيس الشرعي لمصر هو الدكتور محمد مرسي.

ومن جانبه، أكد الرئيس المصري المؤقت أن المصالحة الوطنية تتصدر أولوياته في الفترة الانتقالية، وجاءت تصريحات منصور على هامش لقاءاته الموسعة، السبت، مع معظم ممثلي القوى السياسية في قصر الاتحادية.

وإلى ذلك، أصدر الرئيس المصري المؤقت قرارا، السبت، بتعيين الصحفي، أحمد المسلماني، مستشار إعلاميا

والتقى منصور في قصر الاتحادية، السبت، بكل من وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم.

ويناقش منصور، في اللقاء الموسع مع بعض رموز القوى السياسية، بقصر الاتحادية، خارطة الطريق المقرر إعلانها خلال ساعات، والإعلان الدستوري المزمع إصداره، وتشكيل الحكومة الجديدة.

وحسب مصادر بالرئاسة، يحضر اللقاء كل من الدكتور محمد البرادعي، ممثل جبهة "30 يونيو" التي تضم بعض القوى الثورية، وعبدالمنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، والمهندس جلال مرة، نائب رئيس حزب النور، ومحمود بدر ومحمد عبدالعزيز وحسن شاهين، ممثلي حركة تمرد، والكاتبة الصحافية سكينة فؤاد، والمستشار حامد عبدالله، رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى.

كما عقد الرئيس المؤقت صباح السبت بقصر الاتحادية اجتماعاً قانونياً لدراسة أهم المحاور التي سيتضمنها الإعلان الدستوري الجديد.

وشارك في الاجتماع كل من مستشاره للشؤون الدستورية المستشار علي عوض صالح، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، والمستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة السابق للشؤون القانونية والنيابية، واللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمستشار القانوني لوزير الدفاع، والمستشار د.حسن البدراوي، نائب رئيس محكمة النقض والنائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية.