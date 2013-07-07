إطلاق النار على كمين لقوات الجيش بشمال سيناء

أطلق مجهولون مساء اليوم السبت، النار على كمين قرية "الخروبة التابع للقوات المسلحة" والواقع على الطريق الرئيسي العريش - الشيخ زويد، برفح دون حدوث إصابات، بحسب ما ذكرت بوابة "الأهرام".

فيما أكد شهود عيان أن مسلحين يستقلون سيارة دفع رباعي، قاموا بإطلاق النار على الكمين، مما اضطر أفراد الكمين من القوات المسلحة إلى الرد عليهم، ووقع تبادل لإطلاق النار بين الجانبين.

وأمس الجمعة، قالت مصادر أمنية وشهود عيان "إن مسلحين إسلاميين أطلقوا النار على خمسة من رجال الشرطة بمدينة العريش في شمال سيناء، وأردوهم قتلى".

وقال المصدر "إن رجال الشرطة الخمسة سقطوا في ثلاث هجمات بالمدينة التي استولى إسلاميون فيها على مبنى ديوان عام المحافظة".