فيديو جديد لجريمة إلقاء 3 صبية من سطح بناية بالإسكندرية

ظهر فيديو جديد لحادثة رمي 3 صبية من المتظاهرين من أعلى سطح إحدى البنايات في الإسكندرية قام بها عناصر مؤيدة للإخوان المسلمين، كما تكشفت معلومات عن إلقاء الأمن القبض على الشخص الملتحي الذي ظهر في فيديو رمي صبية من معارضي الإخوان من فوق خزان المياه واسمه، بحسب مصادر صحافية، محمود حسن رمضان، وبحسب المصادر ذاتها فإن المتهم إسلامي يعمل محاسباً وقبض عليه في مدينة بلطيم بكفر الشيخ بعد أن قام بحلق لحيته.

وكان ناشطون بثوا مقطع فيديو، يوم السبت 6 يوليو/تموز، قالوا إنه لعناصر مؤيدة للإخوان المسلمين وهم يلقون اشخاص من أعلى سطح إحدى البنايات في منطقة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية. وأثار الفيديو صدمة وجدلاً في أوساط المجتمع المصري.

وكانت منطقة سيدي جابر بالإسكندرية قد شهدت مواجهات دامية، الجمعة الماضي، بين أنصار ومعارضي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، سقط فيها العشرات ما بين قتيل وجريح.

وكشف المقطع بوضوح جانباً من الأحداث، حينما حاصرت مجموعة يظهر فيها بعض الأشخاص الملتحين، وهم يحملون أعلاماً سوداء ممن يُشتبه بأنهم من أنصار الإخوان والرئيس المعزول مرسي، بعض المتظاهرين فوق أسطح إحدى البيانات بالمنطقة، وبدا في المقطع 4 من الشبان صغار السن، محاصرين فوق أحد الخزانات بالبناية.

وفي مشهد لاحق، تمكن المهاجمون من الوصول إلى سطح البناية، وقاموا بإلقاء الحجارة على الشبان، وأمسكوا بأحدهم وانهالوا عليه ضرباً مبرحاً، كما يظهر الفيديو، ثم صعد أحدهم إلى أعلى الخزان، وألقى باثنين منهم على الأرض.