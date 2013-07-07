التيار الشعبي يرحب باختيار البرادعي رئيسا للحكومة

رحب التيار الشعبي المصري بزعامة حمدين صباحي، بقرار تعيين الدكتور محمد البرادعي رئيساً للحكومة خلال المرحلة الانتقالية، كأمين على تحقيق أهداف الثورة من "عيش، وحرية، وعدالة الاجتماعية، وكرامة إنسانية"، وكأحد أبرز الرموز الوطنية المعبرة عن خط ثورة 25 يناير وامتدادها في 30 يونيو، وذلك على حد وصف التيار.

وأعرب التيار الشعبي عن ثقته في قدرة الدكتور محمد البرادعي على العبور بالبلاد نحو الانتقال الديمقراطي على النحو الذي سعى إليه المصريون في ثورتهم المجيدة، ودعاه لتشكيل حكومة من الكفاءات لا إقصاء فيها لأحد، تكون قادرة على إعادة الأمن وإنقاذ الاقتصاد الذي تدهور في عهد الرئيس المعزول، والسعي نحو تحقيق حلم المصريين في العدالة الاجتماعية، واستعادة مصر لمكانتها التي تستحقها بين كافة شعوب ودول العالم، واتخاذ خطوات جادة للبدء فورا في تحقيق المصالحة الوطنية بين كافة القوى والتيارات السياسية على أساس من العدالة الانتقالية الناجزة.

ولفت التيار إلى أنه يمد يد العون للحكومة الجديدة لتقديم أي جهد يمكن أن يسهم في تجاوز الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد، ويدعو كافة القوى الثورية والأحزاب السياسية للالتفاف على القيادة الانتقالية وطرح الحسابات الإديولوجية جانبا، وتغليب المصلحة الوطنية بالاستماع إلى صوت الثورة كي تكتمل إجراءات تصحيح مسار الثورة الذي بدأ بإعلان "خارطة المستقبل" للمرحلة الانتقالية الجديدة.