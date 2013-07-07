الرئيس الروسي: مصر على شفا حرب أهلية

حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأحد 7 يوليو/تموز، من أن مصر - التي يتوقع أن يتظاهر فيها أنصار الرئيس المخلوع محمد مرسي ومعارضوه بأعداد كبيرة - باتت على شفا حرب أهلية.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن بوتين قوله خلال زيارة لكازاخستان، "تشهد سوريا للأسف حرباً أهلية، ومصر تتجه إلى نفس الطريق".

وأضاف الرئيس الروسي: "كنا نود أن يتفادى الشعب المصري المصير ذاته".

وكانت الخارجية الروسية دعت الخميس كافة القوى السياسية في مصر إلى "ضبط النفس" والبقاء في الإطار "الديمقراطي".

يذكر أن موسكو تساند نظام بشار الأسد في سوريا، وترفض أي مبادرات تتعلق بتغييره.