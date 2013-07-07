بكري: السيسي قرر عزل مرسي يوم خطاب اللجنة التثقيفية

قال الكاتب الصحفي مصطفي بكري، البرلماني السابق، رئيس تحرير جريدة الأسبوع، إن الخلاف بين مؤسسة الرئاسة والجيش لم يبدأ عقب مهلة الجيش الأخيرة للرئيس لتنفيذ مطالب الشعب خلال 48 ساعة ، بل بدأ منذ تعدى الرئيس السابق على الشرعية الدستورية بإصداره للإعلان الدستوري.

وأضاف "بكري"، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج الحدث المصري عبر شاشة العربية الحدث، مساء السبت، أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي، أعد العدة لعزل "مرسي" يوم خطاب اللجنة التثقيفية عقب تأكده من رأي جنوده وضباطه.

وأكد رئيس تحرير جريدة الأسبوع، أن المخابرات الحربية لعبت دورا كبيرا في رصد المخالفات داخل المؤسسة الرئاسية، مؤكداً أن حادث اختطاف الجنود بسيناء كان من صنيع جماعة الإخوان وبموافقة الرئيس.

وتابع: "هناك خطة أعدها مرسي ومن معه لضرب وإنهاء سيطرة الدولة على سيناء، وأن تكون سيناء في قبضة جماعات متطرفة إرهابية على علاقة بالإخوان لتكون تحت إمرتها".

وفيما يتعلق بالجنود الذين كانوا مختطفين بسيناء أوضح بكري، أن حادث اختطاف السبعة بسيناء كان مدبرا من الرئيس السابق محمد مرسي والإخوان؛ لإبعاد الفريق السيسي وكسر شوكته أمام الشعب مثلما فعلوا مع المشير طنطاوي والفريق سامي عنان.

وأضاف "بكري" أن الأيام القادمة ستكشف عن اتهامات بالخيانة العظمى لعدد من المنتمين لجماعة الإخوان من خلال وثائق تم تسليمها من قبلهم لجهات أجنبية.

حجم الفساد

وأشار إلى أن حجم الفساد الذي طال كافة المؤسسات طيلة العام الماضي ترأسها رجال من جماعة الإخوان، منوهاً بوجود قدر كبير من الابتزاز الذي مورس ضد رجال الأعمال من قبل رجال الأعمال المنتمين للجماعة.

وأكد "بكري"، أن مشادة وقعت بين الفريق أول عبد الفتاح السيسي والرئيس السابق محمد مرسي خلال لقائهما في تمام الخامسة مساء عقب الاجتماع الذي حدث بالقيادة العامة للقوات المسلحة، مشيراً إلى أن "مرسي" أخبر "السيسي" بأن ما قاله تسبب في إحراج المؤسسة الرئاسية، وقال له بالحرف "أنا اللي عينتك وأقدر أشيلك"، فكان رد "السيسي" لابد أن تستجيب لمطالب الشعب خلال سبعة أيام، وحال رفضك سيعلن الجيش عن موقفه بصراحة".

وعن تظاهرات 30 يونيو، أبان البرلماني السابق أن الرئيس السابق محمد مرسي أخبر وزير الداخلية ووزير الدفاع بأن تظاهرات 30 يونيو لن تستمر طويلاً قائلاً لهم :"متخفوش".

التحفظ على طائرة الرئاسة

وزاد: الرئيس السابق كان في قصر القبة، وطلب منه عدم السفر ووضعت الطائرة الرئاسية تحت التحفظ، وتم إيداعه بعدها بدار الحرس الجمهوري بمكان يقع خلف قاعة الأفراح، وأنه تم نقله عقب عزله إلى إحدى المنشآت العسكرية.

وأشار رئيس تحرير جريدة الأسبوع، إلى أن لقاء جمع بين مرسي ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وأن "مرسي" استنكر رفض الوزير الدخول في مواجهة مع المتظاهرين في 30 يونيو، فكان رد الوزير: "احنا مش هنغلط تاني زي 28 يناير 2011"، فعلق مرسي قائلاً: "انتوا بتحلموا ولا تعيشوا في الواقع، الشعب المصري مل ولا يريد شيء".

وأكد البرلماني السابق أنه فور بدأ الحملة الأميركية الضخمة ضد إرادة الشعب قام الجيش بتصوير التظاهرات من أعلى الطائرات والتي أظهرت الحشود الكبيرة للمتظاهرين للرد على الجميع، منوهاً أن السفيرة الأميركية بالقاهرة آن باترسون قد التقت المهندس خيرت الشاطر الخميس الماضي ومن بعده اللواء محمد العصار، ثم طلبت لقاء اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية.

وتابع: "الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وخاصة المخابرات كانت تعمل منذ مجيء مرسي لتخوفها من التنظيم الإخواني"، مشدداً على أن الجميع عرف من هو الطرف الثالث، منوهاً بأن قناة CNN الإخبارية لعبت دورا لتأييد مرسي.

واستطرد: "سيتم الكشف عن الجرائم التي ارتكبت والفساد المالي الواقع خلال العام الماضي"، مختتماً حديثه قائلاً: "قبل الأحداث الأخيرة تم إخلاء قصر الاتحادية من جميع الأوراق لكن الدولة العميقة كما يسميها الإخوان قامت بتسليمها للجيش".