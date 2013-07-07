تفجير أنبوب لنقل الغاز من مصر إلى الأردن في سيناء

ذكر شهود عيان أن مجهولين قاموا بتفجير أنبوب للغاز يربط بين مصر والأردن اليوم الأحد في شبه جزيرة سيناء المصرية.

وقال الشهود العيان لوكالة فرانس برس إن الانفجار وقع بالقرب من مدينة العريش، حيث تشهد هذه المنطقة أعمال عنف، تصاعدت مع إزاحة الرئيس السابق محمد مرسي عن السلطة.

وسيطر مناصرون لمرسي على مقر محافظة شمال سيناء في مدينة العريش السبت ورفعوا عليه راية سوداء، كما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وأضاف المراسل أن قوات الجيش والشرطة انسحبت من مبنى المحافظة ومحيطه، كما قتل خمسة من رجال الشرطة وجندي في هجمات شنها إسلاميون في شمال سيناء الجمعة.

وبعد الثورة التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك في 2011، شهدت سيناء سلسلة من الهجمات على أنابيب الغاز التي تمد إسرائيل أيضا بهذه المادة، لكن هذه الهجمات تراجعت منذ حوالي عام.