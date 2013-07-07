شيخ الأزهر يدعو "كبار العلماء" إلى جلسة حول مصر

دعا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إلى جلسة طارئة لهيئة كبار العلماء، الاثنين، لمناقشة الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد، وبحث دور الأزهر في المرحلة الانتقالية، وكذلك التأكيد على موقف شيخ الأزهر واشتراكه في جلسة الحوار الوطني، التي سبقت صدور قرار عزل الرئيس محمد مرسي، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية، الأحد 7 يوليو/تموز.

ومن المقرر أن تؤكد هيئة كبار العلماء في اجتماعها على حرمة الدماء، وحرية التظاهر السلمي دون إطلاق فتاوى التكفير والتخوين.

وتم توجيه الدعوة الى كافة أعضاء هيئة كبار العلماء، بمن فيهم الدكتور يوسف القرضاوي عضو الهيئة رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، والذي يقضى إجازته السنوية بالساحل الشمالي في مصر.

ومن المقرر أن تشهد المشيخة حالة من الاستنفار الأمني لتأمينها في ظل الأجواء المضطربة التي تمر بها البلاد.