عين على سيناء

في غمرة ما يجري في مصر، تتركز الأنظار على القاهرة وميادينها وبعض المدن الأخرى، لكنّ هناك قليلاً من الانتباه لما يجري في سيناء، رغم أنه يحمل الكثير من الخطورة في قادم الأيام . بعد يوم من إعلان عزل الدكتور محمد مرسي، شهدت تصعيداً مسلّحاً قتل فيه وجرح عدد من العسكريين المصريين في سلسلة هجمات منسّقة على مراكز للشرطة ومواقع وحواجز عسكرية، كما تعرض مطار العريش لهجوم بالصواريخ والأسلحة النارية .

صحيح أن القاهرة والإسكندرية، على نحو رئيسي، شهدتا أحداثاً دامية مؤسفة، لكن من المستبعد أن تتّسع أو تتطوّر إلى حالة إرهابية، أولاً لأن الجيش المصري والأجهزة الأمنية قادرة على مواجهة هذا التحدي، وثانياً لأن هذا الشكل الإرهابي لا حاضنة له لدى الشعب المصري البعيد عن ثقافة العنف .

في سيناء ثمة مجموعات سبق لها أن شكّلت صداعاً للجيش المصري، نظراً لطبيعتها الجغرافية وبعدها عن المركز وقوة السيطرة . لكن هناك عنصراً آخر مهماً في تركيز النظر، فسيناء أمضت خمس عشرة سنة تحت الاحتلال “الإسرائيلي”، وهي فترة كافية لكي تزرع فيها “إسرائيل” العديد من خلايا العملاء، وبالإضافة لجمع المعلومات، بعض هذه الخلايا توكل إليها مهمات فتنوية تنفّذها في اللحظة المناسبة، وبعضها قد يكون من النوع النائم لكي لا يتم كشفه، وبالتالي يستطيع تنفيذ مهمات خطرة في أوقات محددة وفقاً لحسابات “إسرائيل” .

قبل بضعة أشهر قتل “مجهولون” سبعة عشر جندياً مصرياً في منطقة رفح الحدودية مع غزة، ونتذكّر يومها كيف حاولت صحافة “إسرائيل” الإيحاء بأن مجموعة من حركة “حماس” نفّذت الهجوم، بل إن تقارير أشارت إلى أن جهات رسمية “إسرائيلية” أعطت السلطات المصرية “معلومات وأسماء” لمنفّذين مفترضين . من المؤكّد أن أي فصيل فلسطيني لا يمكنه أن يعتدي على جنود مصريين، أو أن يفكّر بتهديد الأمن والاستقرار في مصر، مهما اختلف مع النظام فيها، فما بالنا وقد كانت العلاقة بين “حماس” ونظام الإخوان في مصر حينها، علاقة عضوية؟

لكن التهديدات الأمنية في سيناء بعد عزل مرسي ونظام الإخوان ستأخذ منحى آخر، لأنها تأتي في سياق مختلف، وإن تقاطع من حيث الأدوات والأشكال مع ما سبق .

ثمة معلومات عن أن الجهاديين في سيناء أعلنوا تشكيل “مجلس حرب” لمواجهة الجيش المصري على خلفية عزل مرسي، في حين تؤكّد قبائل البدو هناك مساندتها للقوات المسلحة والجيش الثالث في التصدي لأي أعمال عنف . وليس هناك أدنى شك في أن عين الجيش المصري مفتوحة جيداً على سيناء والأخطار الكامنة فيها، ولديه من الرؤية ما يجنّبه أية مفاجآت، سواء تجاه الأطماع “الإسرائيلية” التي تجلّت قبل بضعة شهور على شكل تهديدات مباشرة، أو تجاه المجموعات المسلّحة التي أضافت لأجندتها ذريعة جديدة، هي عزل مرسي .

المسؤولية التاريخية ملقاة الآن، إضافة للجيش والشعب والقوى السياسية، على قوى الإسلام السياسي في مصر، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، هذه المسؤولية تطلب منها ألا تمنح هذه المجموعات غطاءً دينياً وسياسياً، وأن تعود إلى النسيج المصري والمشاركة مع الآخرين في إعادة بناء مصر ومواجهة الأخطار، وحتى لا تخسر نفسها بعدما خسرت السلطة .

نقلاً عن "الخليج الإماراتية".