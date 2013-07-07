أنصار الإخوان يستخدمون الرصاص الحي خلال المظاهرات

كشف فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي عناصر من جماعة الإخوان المسلمين، وهي تقوم بإطلاق النار على المعارضين أثناء اشتباكات عنيفة بين أنصار ومعارضي الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي.

وجاء إطلاق النار في محافظة الإسكندرية وسط هتافات إسلامية مدوّية، منها "بالروح والدم نفديك يا إسلام".

وشهدت منطقة سيدي بشر في محافظة الإسكندرية الساحلية صدامات دموية ليل الجمعة الماضية، ما أسفر عن سقوط 12 قتيلاً و200 جريح.

وفي الليلة المذكورة انتشرت الاشتباكات بين الفريقين في 8 محافظات، وأسفرت عن سقوط حوالي 46 قتيلاً وأكثر من 400 جريح.

وبثَّ الناشطون فيديو في وقت سابق عن قيام عناصر من الإخوان بإلقاء معارضين من أعلى بناية في منطقة الاشتباكات بالإسكندرية ما تسبب في مقتل شخصين.

ومن جانب آخر قتل المجنّد عبدالواحد عبدالرحيم (22 سنة)، من سوهاج، بطلق ناري خلال وجوده أعلى دبابة بمنطقة غرناطة بالعريش، حيث أطلق مسلحون النار عليه وفرّوا هاربين، وفق ما نشرته صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

كما تم إطلاق النار من سيارة "النترا" سوداء على شرطة النجدة بالعريش، ما أدى إلى إصابة النقيب مجدي محمد المليجي بطلقين في الصدر وحالته سيئة بمستشفى العريش العام.

فيما تم العثور على جثة مواطن بملابسه الداخلية أسمر البشرة بمنطقة المغارة بوسط سيناء مقتولاً بطلقين ناريين في الرأس، ولم يُستدل على هويته.