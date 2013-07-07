قيادات طلاب الإخوان تتهم الجماعة بتعريض أمن مصر للخطر

قال مراسل "العربية" في القاهرة، الأحد، إن قيادات طلابية من الإخوان اتهمت قيادات الجماعة بتعريض السلم الوطني والأهلي في مصر للخطر.

وأصدرت قيادات طلابية إخوانية بياناً أعلنت فيه عن تأسيس جبهة "أحرار الإخوان على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك"، لمطالبة قيادات الجماعة بالسماح لشباب الإخوان بمغادرة الاعتصام الجبري لبعض الأعضاء في رابعة العدوية.

وأضافت: من هذا المنطلق نعلن نحن مجموعة من شباب الإخوان وقياداتها الشابة انشقاقنا ليس عن جماعة الإخوان وإنما عن قياداتنا التي تدعونا إلى ما يخالف تعاليم الدين ومصلحة الوطن.



وتابع: "نناشد قياداتنا أن عودوا إلى رشدكم وأعطونا الفرصة في التعبير عن أنفسنا بطريقة سلمية ولا تدفعوا البلاد إلى بحور من الدم وقودها وضحاياها نحن شباب الجماعة".

يُشار إلى أن الجيش المصري قام بعد التشاور مع بعض القوى السياسية والرموز الدينية بعزل الرئيس محمد مرسي من رئاسة مصر، بعيد تظاهرات حاشدة يوم 30 يونيو خرج فيها زهاء 33 مليون مصري، يطالبون بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

ووصفت قيادات الجماعة الإقدام على هذه الخطوة بأنها انقلاب على الشرعية، وهددت بخروج الملايين من أنصارها في مختلف الميادين بالمحافظات المختلفة كوسيلة ضغط لإثناء الجيش المصري عن قراره.

ووقعت اشتباكات وُصفت بالدامية ليل الجمعة السبت بين مناصري للرئيس المعزول مرسي وبين المعارضين، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى وأكثر من 1000 جريح.