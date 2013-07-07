محكمة تبرئ 12 ناشطا مصريا من التحريض ضد الإخوان

قضت محكمة مصرية، الأحد 7 يوليو/تموز، ببراءة 12 ناشطاً سياسياً من تهم التحريض على العنف والتعدي على جماعة الإخوان المسلمين والشرطة في الاشتباكات التي وقعت أمام مقر الإخوان الرئيسي قبل 4 أشهر، حسبما صرح مصدر قضائي.

وقال المصدر القضائي إن "محكمة القاهرة الجديدة قضت ببراءة النشطاء السياسيين أحمد دومة وعلاء عبدالفتاح ونوارة نجم و9 آخرين من الاتهامات بالتحريض على العنف والتعدي على جماعة الإخوان والشرطة".

وتتعلق وقائع هذه القضية باشتباكات جمعة "رد الكرامة" التي حدثت أمام مقر مكتب إرشاد جماعة الإخوان في حي المقطم (جنوب القاهرة) في مارس/أذار الماضي. وسقط في هذه الاشتباكات أكثر من 160 مصاباً.

ونفى دومة في التحقيقات التهم الموجهة إليه، فيما قال محاميه عمرو إمام حينها إن الاتهامات الموجهة لدومة "مجرد عبث".

ويعد دومة من أبرز النشطاء السياسيين الذين عارضوا حكم الرئيس السابق المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. وقد دأب على الظهور في وسائل الإعلام الخاصة موجها انتقادات لاذعة لمرسي وجماعته.