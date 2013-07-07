القوصي ينتقد جماعة الإخوان ويقول: الشعب رجع لهويته

قال الدكتور الشيخ أسامة القوصي، الداعية الإسلامي، إن الشعب المصري استعاد هويته بعد سرقتها، ولفت القوصي، خلال برنامج "الحدث المصري" عبر شاشة "العربية الحدث"، مساء السبت، أن فكر سيد قطب هو من يحكم الآن من خلال ارتفاع وتيرة العنف بالشارع المصري.

وأوضح الداعية الإسلامي، أن الشيخ سيد قطب يعتبر أي شيء غير الدين شركاً بالله، واصفاً أعمال العنف من قبل بعض أنصار الرئيس السابق محمد مرسي بـ"رقصة العنف"، مستطرداً "إنهم ينتحرون، ويخربون بيوتهم بأيديهم"، مشيراً إلى أن ما يدور الآن من أعمال العنف هو مهزلة.

وأكد القوصي، أن تظاهرات 30 يونيو شهدت خروج 89,5 مليون مصري ضد نصف مليون متأسلف الذين يجمعون بين مصطلحي "متأسلم ومتأسلف"، مشيراً إلى أن المتأسلفين يسستخدمون بعض الآيات لخدمة ما أسماه ضلالتهم الفكرية.

واختتم حديثه قائلاً "أرجو من شباب تمرد ألا يكون قصير النظر أوالنفس، ولا يستدرج نحو العنف، وأقول لشباب الإخوان "عودوا لمصريتكم وهويتكم".