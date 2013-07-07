ميدان التحرير يستعد لرمضان بالفانوس والموائد

مع استمرار توافد المتظاهرين على ميدان التحرير، اختلفت المظاهر المسيطرة عليه، حيث يستعد المتظاهرون لاستقبال شهر رمضان المبارك داخل الميدان، بعد أن تم تعليق فانوس كبير احتفالاً بالشهر الذي يستقبله الوطن العربي منتصف الأسبوع الجاري، كما تم تخصيص بعض الأماكن كي تكون مكاناً لموائد رمضان من أجل إفطار المعتصمين.

ويستعد البعض الآخر لتعليق الزينة الخاصة برمضان، وهي تقليد مصري متعارف عليه منذ وقت طويل، ومن المتوقع، كما أكد بعض المتظاهرين أن تتم الدعوة إلى إفطار جماعي داخل الميدان في الأسبوع الأول من رمضان.

منتجات الثورة

ومن جهة أخرى، يظل ميدان التحرير مليئا بأنواع التجارة المختلفة، غير أن المسيطر على التجمع في الوقت الحالي، هو بيع الأعلام المصرية، كما قام البعض الآخر بعمل تقليعات جديدة، برسم العلم المصري على شعره، إضافة إلى قيام بعض المتواجدين داخل الميدان، برسم العلم المصري على إحدى الحمامات، مع إطلاقها في سماء الميدان.