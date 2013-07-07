الجيش المصري: لاتهاون مع أي اعتداء على المنشآت العسكرية

أصدرت القوات المسلحة المصرية، السبت، بياناً على لسان المتحدث الرسمي العقيد أركان حرب أحمد علي، حذرت فيه من مغبة الاعتداء على المنشآت العسكرية، حتى لا تتعرض حياة المعتدي للخطر، وأن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.

وأكدت القوات المسلحة في بيانها مجدداً على حرية التعبير، مشيرة إلى أن حق الرأي مكفول للجميع تحميه القوات المسلحة وتوفر له التأمين المناسب.

كما أنها "تتعهد في إطار مسؤوليتها الوطنية تجاه شعبها بحماية المتظاهرين السلميين في كافة ربوع الوطن، وتحذر من أي أعمال عنف أو تخريب للمنشآت العسكرية أو الإضرار بها"، حيث قالت إنه لا تهاون في الاعتداء على المؤسسات العسكرية.

يشار إلى أن القوات المسلحة، نفت أمس تعرضها لأي ضغوط بغية التراجع عن قرارها عزل الرئيس محمد مرسي من منصبه كرئيس للبلاد، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها انحازت إلى إرادة الشعب يوم 30 يونيو، وأنها لم تعتقل أي ناشط سياسي منذ ذلك التاريخ.