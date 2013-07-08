أنصار مرسي يرفضون مناشدة ضابط بالجيش لعلاج المصابين

بث فيديو على موقع يويتوب، الاثنين، تظهر من خلاله مناشدة ضابط من قوات الحرس الجمهوري لأنصار الرئيس المعزول فتح أبواب أحد المساجد على مصراعيها للسماح لسيارة إسعاف لنقل المصابين وتقديم العلاج اللازم لهم، ولكن على ما يبدو من الفيديو رفض المؤيدون لمرسي الانصياع لهذه الأوامر.

وصرَّح الضابط من خلال جهاز مكبر للصوت بأنه يتعهد بعدم المساس بأنصار مرسي، حيث قال: "أقسم بالله ما هي جنب حد فيكم، لو سمحتوا افتحوا الباب"، مشيراً إلى أن سيارة الإسعاف ليست تابعة للجيش أو الشرطة.

يُذكر أن أعمال العنف التي وقعت صباح اليوم بين عناصر من جماعة الإخوان وعناصر من الحرس أسفرت عن سقوط العشرات ما بين قتيل وجريح.

وحول أعمال العنف التي اندلعت، قال المحلل العسكري اللواء طلعت مسلم، إن جماعة الإخوان تسعى لتوريط الجيش المصري، للاستعانة بالقوى الخارجية، وأن تظهر القوات المسلحة جماعة خارجة عن القانون.

وأكد خلال تصريح لـ"العربية" أن جماعة الإخوان تسعى بشكل دؤوب لعمل دعاية مضادة ضد الجيش، بغية الإفراج عن الرئيس مرسي.