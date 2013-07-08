اعترافات المتهم بإلقاء الصبية من فوق مبنى بالإسكندرية

اعترف محمود حسن رمضان أحد المتهمين بإلقاء صبية من معارضي محمد مرسي من أسطح إحدى البنايات في منطقة سيدي جابر في الإسكندرية، حيث قال في تسجيل مصوّر تنشره "العربية نت" ضمن هذا الخبر، قائلاً إنه كان هناك خمسة أفراد يقذفونهم بالحجارة والطوب من أعلى البناية، و"تمادينا في الاشتباكات معهم حتى وصولنا للمدخل الرئيس للعمارة، فقمنا بكسر الباب واتجهت إلى سطح المبنى برفقة مجموعة من الشباب الذين لا يعرفون بعضهم بعضاً".

وتابع: "كان بحوزتي مطواة ووجدنا الصبية فوق خزان المياه المتواجد أعلى إحدى الغرف فوق السطح، فتوجهت إلى أحدهم وصوّبت المطواة ناحية جانبه الأيمن كنوع من التهديد له، ولم تكن غايتي القتل، فالتقط مني طرف الحديث وقال لا تستطيع فعل أي "شيء معي".

وزاد: "على إثر ذلك انتاب الشباب المرافقين لي الغضب، فقمنا جميعاً بإلقائه من فوق الخزان على سطح المبنى".

وأضاف "بعد الحادث مباشرة انتابني الخوف والذهول، وأجرى أحد أصدقائي اتصالاً هاتفياً بي، وأعلمني من خلاله بأن صوري احتلت صدارة مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب، فشرعت في اتخاذ خطوات احترازية لتجنب القبض عليّ، حيث قمت بحلق لحيتي وهربت".

وختم اعترافاته قائلاً: "أطالب بإنزال عقوبة الإعدام بحقي وسأطلب من النيابة ذلك، وربنا يثبتني على قول هذه الكلمة"، مشيراً إلى أن دعوة الأم المكلومة التي فقد ابنها استجابت.

وقد بث فيديو لحادثة رمي 3 صبية من المتظاهرين من أعلى سطح إحدى البنايات في الإسكندرية قام بها عناصر مؤيدة للإخوان المسلمين.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهم في مدينة بلطيم بكفر الشيخ بعد أن قام بحلق لحيته.