تأجيل التحقيق مع مرسي و8 آخرين في قضية إهانة القضاة

قرر المستشار ثروت حماد، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل، للتحقيق في وقائع الإساءة للقضاء وإهانة السلطة القضائية، تأجيل التحقيقات صباح اليوم مع الدكتور محمد مرسي الرئيس المعزول، و8 متهمين آخرين من قيادات جماعة الإخوان والموالين لهم، لظروف أمنية بعد وقوع اشتباكات في عدد من المناطق بالقاهرة.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع" فقد قام المستشار ثروت حماد وهيئة التحقيق معه التي تضم المستشارين باهر بهاء وأيمن فرحات بالاطلاع على عدد من الأسطوانات المدمجة التي يظهر فيها المتهمون، وهم الدكتور محمد مرسي، ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب السابق، ومحمد مهدي عاكف، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين السابق وصبحي صالح، عضو مجلس الشورى، ومحمد جمال جبريل، عضو مجلس الشورى، وطاهر عبدالمحسن أحمد سليمان، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، وعصام سلطان، عضو مجلس الشعب السابق، ومحمد محمد علي حامد، وشهرته "محمد العمدة"، عضو مجلس الشعب السابق يسبون ويهينون السلطة القضائية ورجالها.

ومن المقرر تحديد موعد آخر للتحقيق مع المتهمين خلال هذا الأسبوع لسماع أقوالهم فيما هو منسوب إليهم من بلاغات مقدمة من عدد من القضاة ضد المتهمين اتهمتهم بإهانة السلطة القضائية ورجالها عبر العديد من وسائل الإعلام، إلى جانب خطاب الرئيس السابق والذي أهان فيه السلطة القضائية واتهم القضاة بالتزوير في انتخابات 2005.

كان المستشار ثروت حماد قرر إدراج اسم الدكتور محمد مرسي، و8 متهمين آخرين معظمهم من قيادات الجماعة على قوائم الممنوعين من السفر ومغادرة البلاد وترقب الوصول.

