تشكيل لجنة تقصي حقائق حول أحداث الحرس الجمهوري

في أعقاب الاشتباكات وأحداث إطلاق النار أمام مقر الحرس الجهوري، والتي أسفرت عن سقوط عدد من القتلى بين المعتصمين المؤيدين للرئيس المعزول مرسي، وقوات الحرس الجمهوري، أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور، قراراً بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أبعاد الحادث.

كما حذرت الرئاسة المصرية في بيان مقتضب المتظاهرين من الاقتراب من المؤسسات العسكرية أو الحيوية.

وأكدت الرئاسة أيضاً على حرمة الدم المصري من جميع الأطياف, وشددت على أن حق التظاهر السلمي مكفول للجميع وتحت حماية ورعاية الدولة بأجهزتها المختلفة ودون تمييز, ودعت جميع المتظاهرين إلى عدم الاقتراب من المركز الحيوية والمنشآت العسكرية بالبلاد .

وناشدت رئاسة الجمهورية جميع الأطراف الاضطلاع بمسؤوليتها الوطنية في تنقية الأجواء وتحقيق المصالحة الوطنية من أجل إنجاز المرحلة الانتقالية في أسرع وقت .

وقال مراسل قناة "العربية" أحمد عثمان في القاهرة، إن أغلبية الشارع المصري يحترم المؤسسات العسكرية باعتبارها درع الأمان للبلاد، ولا يجب أن تكون محل نزاع وخلاف بين كافة القوى السياسية.

ولفت إلى أن فكرة الاعتصام أمام المنشآت العسكرية مرفوضة من قبل معظم أطياف الأحزاب السياسية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن القوات المسلحة لديها القدرة على فض الاعتصام بدون إراقة دماء واحدة وهذا ما حدث العام الماضي، عندما فضت اعتصاما أمام مقر وزارة الدفاع بمنقطة العباسية.

وعلى نحو مواز، استنكر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أحداث العنف التي وقعت أمام مقر الحرس وطالب سلطات الدولة بكشف ملابسات الحادث أمام الرأي العام المصري، يتزامن ذلك أيضا مع مطالبة جبهة الإنقاذ بفتح تحقيق واسع النطاق حول واقعة العنف مستنكرة في الوقت ذاته سقوط قتلى من المصريين.

وفي تطور متصل، طالب حزب النور على لسان المسؤول الإعلامي للحزب نادر بكار خلال مداخلة هاتفية على قناة "العربية"، بتشكيل لجنة تقصي حقائق من رجال القضاة، كما يجب عدم كيل الاتهامات لطرف دون الآخر، انتظارا لما ستسفر عنه نتائج التحقيق.

كان 42 شخصا قد لقوا مصرعهم وأصيب 322 آخرون في حادث محاولة اقتحام الحرس الجمهوري فجر اليوم الاثنين.