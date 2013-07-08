لحظات وصول حازم صلاح أبو إسماعيل إلى سجن طرة

أظهر فيديو على يوتيوب لحظات وصول الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل إلى سجن طرة، وتعامل رجال الشرطة المصرية معه، حين نقلوه بهدوء وتبادلوا أطراف الحديث معه.



وبدا عدد من عساكر الأمن متحمسين لالتقاط صورة تذكارية مع الشيخ الذي بدا هادئا مبتسما منذ نزوله من السيارة، وحتى وصوله إلى داخل سجن طرة، وأخذ بعضهم يلومه على وصفهم بالخيانة، وكونهم "مرضى نفسيين" في تصريحات سابقة.



يذكر أن قوات الأمن المصرية اعتقلت أبو إسماعيل، وقامت على الفور بنقله إلى سجن طرة منعاً لتجمهر أنصاره بعد قرار النيابة حبس أبو إسماعيل 15 يوما على ذمة التحقيق في اتهامات بالتحريض على قتل المتظاهرين.

وذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط) أن نيابة جنوب الجيزة قررت حبس أبو إسماعيل لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في قضية اتهامه بالتحريض على القتل والشروع في القتل خلال التظاهرات التي جرت مؤخرا بميدان النهضة في محافظة الجيزة.