إصابة شخصين إثر إطلاق ملثمين النار على كنيسة ببورسعيد

أطلق ملثمون النار على كنيسة أفامينا بشارع الأمين بمحافظة بورسعيد المصرية ولاذوا بالفرار، وأسفر الحادث عن إصابة كل من الدكتور بيتر حليم رزق بشظايا بالخد الأيسر ومايكل سند 23 سنة بشظايا بالفخذ الأيمن، وتأثر المدخل الرئيسي للكنيسة بطلقات السلاح الآلي حسب شهود عيان للواقعة.

ووفق صحيفة "اليوم السابع" تم نقل المصابين إلى مستشفى أفامينا الخاص التابع للكنيسة لتلقي العلاج والاطمئنان على حالتهما الصحية، وتم تحرير المحضر اللازم وإبلاغ النيابة العامة التى أمرت بسرعة ضبط الجناة بعد تكثيف الحملات الأمنية للوصول إلى مرتكبي الحادث.

وانتقلت إلى مكان الحادث الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، حيث تواجدت بالمنطقة مدرعة تابعة لقسم شرطة المناخ ومدرعة أخرى تحمل جنود الشرطة العسكرية التابعين لدوريات حماية المدينة من ضباط وجنود قوات الجيش الميداني.