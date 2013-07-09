الأمن المصري يبطل مفعول قنبلة قبل انفجارها بالجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة والإدارة العامة للحماية المدنية في إبطال مفعول قنبلة ناسفة قبل انفجارها بشارع الجيزة، وفقا لصحيفة "الأهرام" المصرية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغاً من المواطنين بوجود جسم غريب بالجهة المقابلة لنهاية سور حديقة الحيوان بشارع الجيزة فانتقل على الفور رجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات وتم التعامل الفوري مع الجسم وتبينت إيجابيته ونجحوا في إبطال مفعوله.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة بالتحري عن الواقعة، وتحرير عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.