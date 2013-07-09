الإخوان يدعون لمليونية جديدة بعد أحداث الحرس الجمهوري

دعت جماعة الإخوان المسلمين وحلفاؤها الإسلاميون إلى مزيد من الاحتجاجات الثلاثاء، بعد مقتل 51 شخصاً في اشتباكات أمام مقر الحرس الجمهوري بالقاهرة فجر الاثنين.

وألقى مؤيدو الرئيس المصري المعزول محمد مرسي اللوم على الجيش، حيث اتهموه بأنه فتح النار عليهم خارج الدار التي يعتقد أن مرسي محتجز بها.

وقال بيان باسم التحالف الوطني لدعم الشرعية الذي يقوده الإخوان المسلمون تُلي في مؤتمر صحافي: "ندعو المصريين للاحتشاد غداً الثلاثاء في مليونية "الشهيد" وكذلك في مسيرات جنائزية".

وشهد مقر الحرس الجمهوري صباح اليوم محاولة اقتحام من مؤيدي الرئيس السابق راح ضحيتها 51 شخصاً وسقط على إثرها عشرات المصابين.