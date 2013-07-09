السيسي: شعب مصر يثق بقدرة الجيش على حماية إرادته

أكد الفريق أول عبدالفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، على ولاء القوات المسلحة للشعب المصري، وأنها تقف حيث يريدها أن تقف بأمانة وصدق، مدركةً الظروف العصيبة التي تعيشها الأمة خلال هذه الفترة.

وقال السيسي في بيان للشعب المصري: "إن الشعب يثق بجيشه ويطمئن إلى حُسن فهمه لمتطلباته وقدرته على تحمل المسؤولية لتمكين الشعب بإرادته الحرة من اختيار طريقه نحو مستقبل حيوي للجميع وتأكيد مطالبهم حتى يتحدد مسار المستقبل وتستقر ضماناته".

وأكد أن القوات المسلحة ومعها جماهير الشعب المصري تطلب من كافة العناصر المؤثرة في الحياة السياسية والاجتماعية أن تستوعب الضرورات وتقدر عواقبها وتحافظ على السلم العام مهما كان عواقبها، مع الرغبة في عدم تجاوز أحد لحد الصواب في هذه اللحظة أو يجنح عن الطريق متخطياً حدود الأمن أو السلامة.

وطالب الجميع بالارتفاع إلى مستوى المبادئ التي يمثلها شهر الصيام، من تجرد خالص لله، ملتزم بالوطن أولاً وأخيراً.

وأشار إلى أن الرئيس المؤقت الذي يمثل أعلى منصة قضاء في مصر، قد أصدر إعلاناً دستورياً يغطي المرحلة الانتقالية، وأعلن معه جدول مواعيد محدد لكل خطوة من خطوات إعادة البناء الدستوري على النحو الذي يحقق ويكفل إرادة الشعب.

وقال "كل هذا يعني أن معالم الطريق واضحة مرسومة ومقررة، تعطي للجميع ما هو أكثر من الكفاية للطمأنينة إلى أن بناء المسيرة يتقدم على نحو واثق وشفاف على طريق معرفة الحق والتزام شروطه، وليس لأي طرف بعد ذلك أن يخرج على إرادة الأمة ورؤاها لمستقبلها لأن مصائر أهم وأقدس".