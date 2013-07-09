القاهرة تحتج على تدخّل أنقرة في الشأن المصري

استدعت الخارجية المصرية سفير تركيا في القاهرة، حسين عوني بوطصالي، على خلفية تدخل أنقرة في الشؤون الداخلية لمصر، وذلك لظهور بعض الأصوات في تركيا خلال الأيام الماضية بدعاوى تطالب مجلس الأمن الدولي وغيره من الجهات الإقليمية بالتدخل فيما تشهده مصر من تطورات داخلية بحتة، كما تنتهج أسلوباً تصعيدياً مع عدد من الدول لمحاولة حشدها في اتجاه مشابه تجاه مصر.

وفي بيان للسفير حاتم سيف النصر، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية، قال إن "هذه الأصوات والمحاولات لا تعكس فقط فهماً مغلوطاً لما مرّت به - ولا زالت- الساحة السياسية في مصر، وإنما تعكس أيضاً تدخلاً في الشأن الداخلي المصري"، وأكد التزام مصر الكامل بالأعراف الدولية فيما يتعلق بحق التظاهر والتعبير عن الرأي بالأساليب السلمية على غرار ما شهدته ميادين مصر يوم 30 يونيو 2013.

وأعرب السفير حاتم سيف النصر عن رغبته في إعادة النظر في تركيا بهذا الموقف، مؤكداً أنه لا يصب في مصلحة الشعبين والعلاقات التاريخية بين البلدين على المدى الطويل.