المتهم بإلقاء صبية الإسكندرية تدرب للقتال مع الإخوان

كشف فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأحد قتلة الشبان المصريين في سيدي جابر بالإسكندرية، وهو يقوم بعمل التدريبات مع مجموعة من شباب الإخوان قبل الأحداث بأيام.

ومنذ فترة دأب أنصار الإخوان المسلمون على إجراء تدريبات ميدانية قتالية، تم تصوير بعضها، تحسباً لمظاهرات 30 يونيو الماضية.

وظهر معتصمو رابعة العدوية في مقطع فيديو بثته شبكة "رصد" الإخبارية المصرية مؤخراً، وهم يخضعون لتدريبات قتالية للدفاع عن النفس وترديد الهتافات، وسط صيحات "الرسول قدوتنا والجهاد سبيلنا".

وكان بعض من أنصار الإخوان المسلمين قد ألقوا 3 شبان من المتظاهرين من أعلى سطح إحدى البنايات حي سيدي جابر بالإسكندرية نهار الأحد الماضي.

وألقت قوات الأمن القبض على أحد الضالعين في الجريمة، وهو الشخص الملتحي الذي ظهر في فيديو الحادثة واسمه، محمود حسن رمضان.