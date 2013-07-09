تعيين البرادعي نائبا لرئيس مصر والببلاوي رئيسا للحكومة

أكد أحمد المسلماني المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، صدور قرار بتكليف الدكتور حازم الببلاوي لرئاسة الحكومة.

وكشف المسلماني عن بدء المشاورات بين رئيس الوزراء المكلف والرئيس لاختيار الوزراء في الحكومة الجديدة.

كما أصدر منصور قراراً جمهورياً بتعيين الدكتور محمد البرادعي نائباً لرئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية.

من جهة أخرى رحب حزب النور السلفي بالتعيينات الجديدة التي أصدرها الرئيس المؤقت عدلي منصور.

وكانت مصادر صحفية تناقللت نبأ تعيين البرادعي رئيسا للحكومة، إلا أن المتحدث الرئاسي أحمد المسلماني أكد قررات منصور باختيار الببلاوي لمنصب رئاسة الحكومة.

حازم الببلاوي.. سيرة ذاتية

الدكتور حازم عبد العزيز الببلاوي (ولد في 17 أكتوبر 1936)، هو اقتصادي ومفكر وكاتب مصري ومستشار صندوق النقد العربي بأبو ظبي،واختير في 16 يوليو 2011 نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للمالية في وزارة عصام شرف، وقد تقدم باستقالته من منصبه 11 أكتوبر 2011 بسبب أحداث ماسبيرو، وقد رفضها المشير رفضا تاماً وعاد إلى مكتبه في ذات اليوم.

شغل الدكتور حازم الببلاوى عده مناصب خلال حياته العملية ومنها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 1995 – ‏2001، ورئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات 1983 – 1995، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لضمان الصادرات 1992 – 1995.

عمل في الحقل الأكاديمي مدرِّسا فأستاذا مساعدا فأستاذا بكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية 1965 – 1982، وتمت إعارته وعمل اقتصادي أول – الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 74 – 1976، ثم مستشارا لوزير المالية في الكويت، ومديرا لإدارة البحوث الاقتصادية بوزارة المالية الكويتية 76 – 1980، ثم مديرا للإدارة الاقتصادية، بنك الكويت الصناعي 80 – 1983.



كان عضوا في بعثة الحكومة المصرية إلى فرنسا وإنجلترا 1960 – 1965 ، ومندوب بمجلس الدولة 1957 – 1960 كما كان مستشارا لوزير التخطيط المصري 1966 – 1967.