خبير عسكري: قادة الإخوان يخططون للهروب في نعوش الموت

أكد اللواء أحمد عبد الحليم الخبير الاستراتيجي والعسكري، أن قيادات الإخوان بدأت تستشعر الخطر وبدأت تدرك أنها دخلت مرحلة الخطر، منذ دعوة القوات المسلحة بإمكانية عودة معتصمي رابعة العدوية إلى منازلهم بدون ملاحقة أمنية.

وكشف عبد الحليم، عن وجود خطة لتهريب قيادات الإخوان داخل نعوش الموتى، مؤكدًا أن ميدان رابعة العدوية سيتم إخلاؤه خلال 48 ساعة، على حد قوله.

وأضاف في تصريحاته لبرنامج "الشعب يريد" على قناة "التحرير" الفضائية، أن الدعوات التحريضية لضرب الجيش المصري من بعض قيادات الإخوان ترجع إلى الأموال الطائلة التي تلقتها هذه الجماعات مقابل تسييس العملية وضرب مصر من الداخل؛ لتصبح مصر مثل سوريا وليبيا، وذلك في محاولة لإعادة رسم المنطقة وتقسيم مصر في مخطط تستفيد منه إسرائيل وينفذه الإخوان.

وطمأن عبد الحليم، الشعب المصري أن الولايات المتحدة رغم ترددها بالنسبة للموقف في مصر بدأت تتراجع عن موقفها؛ لأنها بدأت تعلم أن هناك سيطرة تامة من الجيش على الموقف، مرجحا حدوث بعض الاضطرابات التي ستقل تدريجيًا، بحسب قوله.