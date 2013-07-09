صمت واشنطن إزاء ما يحدث في مصر يثير الانتقادات

مرَّ أسبوع على عزل الرئيس المصري محمد مرسي وإلى الآن لم يعلق الرئيسُ أوباما أو وزير خارجيته جون كيري على الأحداث شخصياً، بل تركا الأمر للبيانات وللمتحدثين الرسميين ليشرحوا الموقف الأميركي والذي لازال غير واضح.

‫ولم تصف الإدارة الحدث لا بالانقلاب ولا بالثورة الشعبية، ودفع هذا الموقف المتردد الكثيرين الى انتقاد السياسية الخارجية الأميركية واتهام الولايات المتحدة بالتخلي عن دورها القيادي التقليدي.‫

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إن الوضع معقد "وليس من مصلحتنا أن نسرع باتخاذ موقف لأننا يجب أن نتذكر هدفنا وهو مساعدة الشعب المصري في التحول الديمقراطي والاهتمام بمصالحنا الوطنية".

وتجنبت الادارة تشخيص الاحداث لأن استخدام تعبير الانقلاب له اكثر من مجرد معنى رمزي، بل قد يعني اضطرار الادارة الى تجميد اكثر من مليار دولار من المساعدات السنوية العسكرية للجيش المصري، وهو الأمر الذي لا تريد القيام به الآن.

واختلف أعضاءُ الكونغرس في تشخيصهم لما حدث، ولكن الاختلاف في المواقف لم يأت تبع الانقسامات الحزبية التقليدية.

ووصف جون ماكين، وهو عضو مجلس شيوخ جمهوري ومرشح رئاسي سابق، ما حدث أثناء مقابلة على محطة "فوكس" بأنه "انقلاب"، وقال: "هذه المرة الثانية خلال عامين ونصف يتدخل فيها الجيش بهذه الطريقة، وهذا يدل على ضعف القيادة الأميركية لأننا حثثناهم على عدم القيام بذلك، وأعتقد أننا يجب أن نجمّد المساعدات حتى وضع دستور جديد وقيام انتخابات حرة ونزيهة".

أما ‫مايك رودغرز، وهو عضو مجلس نواب جمهوري أيضاً ومدير لجنة الاستخبارات، فوصف ما حدث بأنه استجابة من قبل الجيش لطلب القوات الليبرالية والمعتدلة في مصر، وطالب باستمرار إرسال المساعدات، وقال: "يجب أن نواصل مكافأتهم على ما يقومون به وهم عناصر الاستقرار هناك".

وتشير الأخبار الصحافية الى أن الولايات المتحدة حاولت أن تلعب دور الوسيط وتقنع الرئيس مرسي في ذلك الوقت بإجراء تغييرات في مجلس وزرائه كتنازل يبقيه في السلطة، ولكنه رفض ذلك.

‫وقال برايان كاتوليس، وهو من كبار الباحثين في مركز التقدم الأميركي، وهو مركز ليبرالي، أن ما يحدث على الأرض في مصر سيكون الفيصل وليس الولايات المتحدة، وقال: "أعتقد أن هذا صعب الفهم على الكثير من سكان المنطقة الذين اعتادوا خلال عقود ماضية على سيطرة أشخاص آخرين على مصيرهم، ولذلك تكثر نظريات المؤامرة فيما يتعلق بقدرات الولايات المتحدة".