فيديو يكشف قتلى من داخل المظاهرات أمام "الحرس الجمهوري"

تداول ناشطون مصريون تسجيلاً مصوراً، لأحداث دار الحرس الجمهوري، يظهر سقوط محتجين برصاص أطلق من خلف الرأس في حين كان المحتجون يقفون مواجهين لقوات الحرس الجمهوري.

ويوضح الفيديو أن القوات المسلحة لم تطلق النار على المتظاهرين من جماعة الإخوان المسلمين، وأن الرصاص كان من داخل المظاهرة نفسها.

ويظهر الفيديو لحظات إطلاق النار وسقوط أحد الضحايا، وعند هرع بعض الموجودين لنجدة المتظاهر المصاب والذي سقط أرضاً، بدت تحت رأسه بركة دماء مما يؤكد أن الرصاصة أصابته في رأسه من الخلف.

ويبيّن الفيديو تماماً كيف أن الاشتباكات مع الحرس الجمهوري كانت في المقدمة، بينما طلقات الرصاص تبدو أنها تأتي من بين المحتجين أنفسهم.

وفي سياق آخر، قال جهاد حداد المتحدث باسم الإخوان المسلمين إن أشرطة الفيديو التي عرضها الجيش في المؤتمر الصحفي أمس الاثنين تعود الى أحداث العباسية قبل عام ونصف العام.