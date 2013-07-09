لا منع للسوريين حاملي الموافقات الأمنية من دخول مصر

قال مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية إنه لا صحة لما أوردته بعض وكالات الأنباء من صدور تعليمات لأجهزة الأمن المصرية بمنع دخول السوريين حاملي التأشيرات والموافقات الأمنية.

وأكد المصدر، في تصريحات، الاثنين، استمرار العمل بالقواعد المنظمة لدخول السوريين، طالما كانوا يحملون جوازات سفر سارية، وتأشيرة دخول وموافقة أمنية مسبقة.

ورفضت سلطات مطار القاهرة الدولي، الاثنين، السماح لطائرة ركاب تابعة للخطوط السورية بالهبوط على الأراضي المصرية، وطلبت منها العودة إلى اللاذقية بكل ركابها، بعد تطبيق إجراءات الدخول الجديدة على السوريين، التي تتضمن الحصول على تأشيرة وموافقة أمنية مسبقة من السفارة المصرية قبل وصولهم القاهرة.

وكانت رحلة الخطوط السورية رقم (203) القادمة من اللاذقية بركابها البالغين 95 راكبا إلى مطار القاهرة وصلت بشكل مفاجئ دون معرفتها بالتعليمات الجديدة.

وتقرر إعادة كل ركاب الطائرة على نفس الرحلة، كما تمت إعادة 55 سوريا آخرين وصلوا على طائرة طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت و39 وصلوا على رحلات طيران مختلفة، بالإضافة إلى إعادة التحذير، الذي تم إرساله لشركات الطيران، للتأكيد عليها بعدم نقل سوريين على رحلاتها لمصر إلا بعد الحصول على تأشيرات دخول مسبقة وموافقة أمنية من السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، مع الإشارة إلى أن التعليمات تطبق على كل السوريين ذكورا وإناثا وكل المراحل العمرية.

كانت سلطات المطار بدأت، صباح الاثنين، في تشديد إجراءات دخول السوريين إليها، حيث اشترطت ضرورة حصول السوريين على تأشيرات دخول وموافقات أمنية مسبقة على دخولهم بعد أن كان دخولهم يتم دون أي إجراءات مثلهم مثل المصريين.