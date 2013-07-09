مصر تفتح معبر رفح مع غزة بشكل جزئي ليومين

أعلنت حكومة حماس في غزة، الثلاثاء، أن السلطات المصرية أبلغتها بفتح معبر رفح البري على الحدود المصرية الفلسطينية غداً الأربعاء للقادمين إلى غزة ولفئات معينة من المسافرين لمدة يومين فقط.

وقال غازي حمد، وكيل وزير الخارجية في الحكومة المقالة، إن "المعبر سيفتح غداً من الساعة 8:30 صباحاً حتى 2:30 مساءً بالتوقيت المحلي للقادمين، وبالنسبة للمسافرين سيفتح فقط للمرضى والمصريين والجوازات الأجنبية".

وبدورها قالت وزارة الداخلية التابعة لحماس في بيان صحافي إن "معبر رفح سيفتح غداً في كلا الاتجاهين لمدة 48 ساعة فقط".

ومن جانبها اعتبرت حكومة حماس في بيان أصدرته في ختام اجتماع مجلس وزرائها في غزة مساء أن "قرار الفتح الجزئي للمعبر يوم غد الأربعاء جيد ولكنه لا يكفي، آملة استكماله بفتحه بشكل كامل"، مطالبة "الجانب المصري فتح معبر رفح بشكل كامل في كلا الاتجاهين، نظراً للمعاناة الكبيرة جراء إغلاق المعبر".

وأغلقت مصر معبر رفح البري الجمعة الماضي بعد مقتل جندي مصري في هجمات شنّها في وقت واحد ناشطون إسلاميون صباح الجمعة، حيث أطلقوا صواريخ وعيارات نارية على مركز للشرطة ومراكز عسكرية في سيناء، حسب ما أعلن مصدر طبي مصري، والأنفاق المنتشرة على الحدود بين مصر وغزة مغلقة أيضاً منذ 10 أيام ما أدى الى نقص كبير في المواد والبضائع خاصة الوقود والاسمنت.

وكثف الجيش المصري مؤخراً من وجود دباباته على حدود قطاع غزة في ظل الأزمة السياسية في مصر.