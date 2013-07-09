هتافات حادة ضد الإخوان خلال تشييع ملازم بالجيش

سيطرت حالة من الحزن على وجوه ضباط الشرطة وقيادات الداخلية خلال تشييع جنازة الشهيد الملازم أول محمد علي المسيري ظهر اليوم الثلاثاء بمسجد العمري بمنطقة كرموز، الذي لقي مصرعه في اشتباكات الحرس الجمهوري.

وانتاب ضباط الشرطة بكاء هستيري على الفقيد، خاصة مع وصول جثمانه الملفوف بعلم مصر، تمهيدًا لدفنه بمقابر الأسرة بمنطقة كرموز بعد أن أدوا صلاة الجنازة بمسجد العمري.

ووجه الضباط بمشاركة عدد من النشطاء السياسيين وآلاف المشيعين لجثمان الفقيد هتافات حادة ضد جماعة الإخوان المسلمين، واتهامها بشكل صريح وواضح في الاشتباكات التي نشبت أمام دار الحرس الجمهوري كما حملوا صورا للفقيد الذى استقبلته أسرته وأصدقاؤه بالزغاريد فور وصول جثمانه للمقابر.

وشارك عدد من القوى السياسية ومتظاهري الإسكندرية، في تشييع الجثمان، كما شهدت الجنازة حضور عدد كبير من قيادات وزارة الداخلية، بالإضافة إلى عدد من القوى السياسية.