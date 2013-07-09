"برهامي": اتفقنا مع شيخ الأزهر لتشكيل لجنة مصالحة وطنية

قال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، إنه تقديراً لكلمة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ومبادرته، وكلمة الدكتور حسن الشافعي، مستشار شيخ الأزهر، تفاعلت الدعوة السلفية وحزب النور، وقدمتا مقترحاً بتشكيل لجنة للحكماء للخروج من الأزمة.

وأشار "برهامي" في تصريحات صحفية، إلى أنه اتصل بشيخ الأزهر واتفقا على البدء في تشكيل لجنة الحكماء برعاية فضيلة شيخ الأزهر تضم جميع الاتجاهات.

وأضاف نائب رئيس الدعوة السلفية أن شيخ الأزهر وعد بوضع ثقله الشخصي وثقل الأزهر خلف هذه المبادرة، من أجل المصالحة الوطنية وحقن الدماء.

وتقوم مبادرة حزب النور على عاملين أساسيين، الأول: إجراء مصالحة وطنية حقيقية بين جميع القوى والمؤسسات، لطي صفحة الماضي وإعادة اللُحمة للشعب المصري دون إقصاء لأحد، والثاني: وضع خطة جديدة تتوافق عليها جميع القوى السياسية والقوات المسلحة وبرعاية لجنة المصالحة.

وكان شيخ الأزهر، قد طالب الاثنين، بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق، وفتح تحقيق عاجل في الاشتباكات التي وقعت، الاثنين، بمحيط دار الحرس الجمهوري، قائلًا في مداخلة هاتفية للتليفزيون المصري: "قد أجد نفسي مضطرًا لأن أعتكف في بيتي حتى يتحمل الجميع مسؤوليته.

