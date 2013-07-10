أميركا تعتزم تسليم مصر 4 طائرات "إف 16" خلال أسابيع

قال مسؤولون بوزارة الدفاع الأميركية لـ"رويترز"، الأربعاء: "إن الولايات المتحدة تعتزم إرسال أربع طائرات (إف-16) أخرى إلى مصر في الأسابيع المقبلة على الرغم من خلع الرئيس المنتخب في البلاد بدعم من الجيش".

وقال مسؤول أميركي، طلب عدم نشر اسمه: "لا يوجد تغيير حالياً في خطط تسليم طائرات (إف-16) للجيش المصري." وقال مسؤول آخر: "من المحتمل تسليم الطائرات في أغسطس".

ومن المقرر تسليم مصر ثماني طائرات أخرى من نفس الطراز في ديسمبر.

وتفادت الولايات المتحدة حتى الآن القضية الشائكة بوصف خلع الجيش للرئيس محمد مرسي بأنه انقلاب، وهو ما يلزم إدارة أوباما طبقاً للقانون بوقف المساعدات للجيش المصري.

وقال المسؤول الأميركي الثاني إن الولايات المتحدة سلّمت مصر بالفعل 650 مليون دولار مساعدة عسكرية للعام المالي 2013 الذي ينتهي في سبتمبر ومازالت الدفعة الثانية وقيمتها 585 مليون دولار معلقة.