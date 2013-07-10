رداً على الزند.. الكويت تنفي منح مصر 7 مليارات دولار

نفى مصدر في مجلس الوزراء الكويتي منح مصر 7 مليارات دولار لا ترد، جاء ذلك رداً على تصريح للمستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة المصري قال فيه "إن مجلس الوزراء الكويتي وافق على منح مصر 7 مليارات دولار كمنحة لا ترد، على مدار 3 سنوات، على أن يتم التوافق عليها مع الحكومة المصرية".

وقال الزند، في مداخلة هاتفية على قناة "سي بي سي"، مساء الثلاثاء، إن المستشار أحمد القناوي، المعار من قبل مصر للعمل بمجلس الوزراء الكويتي، أكد أن مجلس الوزراء الكويتي وافق بجلسة الاثنين على منحة لمصر تتمثل في 3 ملايين برميل بترول، بالإضافة إلى 7 مليارات دولار.

يذكر أن المملكة العربية السعودية قدمت حزمة مساعدات إلى مصر تقدر بـ5 مليارات دولار، فيما وافقت الإمارات على تقديم منحة مليار دولار لمصر، وملياري دولار أخرى كقرض.