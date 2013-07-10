"الإنقاذ": لم نرفض الإعلان الدستوري وطالبنا بتعديلات

نفى حسين عبد الغني المتحدث باسم جبهة الإنقاذ في اتصال هاتفي مع "العربية" أن تكون الجبهة رفضت الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور، وقال إن ما لدى الجبهة هو مطالبات بإدخال بعض التعديلات على هذا الإعلان.

كانت الجبهة أعلنت في وقت سابق رفضها الإعلان الدستوري، وقالت في بيان لها إنه لم يتم التشاور معها قبل إصدار الإعلان الدستوري، مؤكدة أن المسؤولين عن صياغة هذا الإعلان تجاهلوا التشاور مع بقية القوى السياسية والشبابية بالمخالفة للوعود السابق قطعها.

وعللت الجبهة في البيان رفضها للإعلان بأنه تنقصه عدة مواد هامة، بينما تحتاج أخرى للتعديل أو الحذف.

كما جاء في البيان أن قادة الجبهة قرروا إرسال خطاب للرئيس الانتقالي يشرحون فيه أسباب رفض الجبهة للإعلان الدستوري ويقترحون التعديلات المطلوبة.