خالد علي: خبرة الببلاوي ستدعمه في رئاسة الحكومة المصرية

قال خالد علي، المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق، إن خبرة الدكتور حازم الببلاوي ستساعده في منصبه الجديد كرئيس للوزراء في الحكومة الجديدة، و"لكن يجب ألا يفرض وجهة نظره الفردية على الحكومة، ويجب أن تكون في ظل مشاورة مع كافة القوى السياسية".

وأضاف علي في حواره مع برنامج "الحدث المصري" الذي يبث على قناة "العربية الحدث"، يجب أن يكون هناك توجه نحو العدالة الاجتماعية، وأن يشعر المواطن البسيط بالحكومة خلال شهر أو اثنين من بدء عملها.

وطالب بالفصل بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التموين والتجارة الداخلية، كما طالب بتعيين نائب رئيس وزراء لشؤون العدالة الاجتماعية، مع القيام بعملية هيكلة حقيقية لوزارة الداخلية وتغيير العقيدة الشرطية لخدمة المواطن.

وعلّق على إصدار المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت للبلاد، إعلاناً دستورياً، بقوله: "سئمنا من الإعلانات الدستورية التي تكتب ليلاً، والذي تم وضعه بعيداً عن ممثلي الثورة، ولم تتم مشاورة الدكتور محمد البرادعي أو قيادات حركة تمرد".

وأضاف علي "أعتقد أنه سيتم تعديل هذا الإعلان، وسيتم إصدار إعلان دستوري مكمل يحوي بعض الأشياء التي تم إهمالها في هذا الإعلان مثل صلاحيات نائب رئيس الجمهورية، والبنود الخاصة بهيئة الشرطة.

وتابع أن الإعلان الدستوري جعل من صلاحيات الرئيس الجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهناك بعض المواد التي تعرقل الحريات كالبنود الخاصة بإعلان الطوارئ، والرقابة على الصحف والإعلام.