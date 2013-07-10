متهم سوري يقر بتلقي أموال من الإخوان لإطلاق الرصاص

ذكرت صحيفة "الأهرام" المصرية، الأربعاء 10 يوليو/تموز، أن متهماً سورياً أقر بدفع الإخوان المسلمين أموالاً له مقابل إطلاق النار على المعارضين.

وفي تصريحات لقناة "العربية الحدث"، أكد الباحث أحمد عطا، المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، أن التدريبات العسكرية تعد نسقاً رئيسياً لعناصر جماعة الإخوان، التي تمتلك أجنحة عسكرية منظمة ومسلحة ومدربة، وذلك حتى قبيل وصول مرسي إلى الحكم.

وقال إن جماعة الإخوان على اتصال بمكاتب تابعة بها في دول التعاون الخليجي والأردن والجزائر للتنسيق معهم.

وأكد أنه فور عزل مرسي، صدرت الأوامر من قيادة الإخوان للتنظيمات المسلحة التابعة لها، والتي يطلق عليها "الألوية الخضراء"، وهي عبارة عن 21 جناحا عسكريا تلقوا تدريبا في صحراء بني سويف قبيل عزل مرسي، على حد تصريحاته.

وقال إن المتهم بإلقاء صبية من أعلى بناية بمحافظة الإسكندرية خلال الأيام الماضية، محمود حسن رمضان هو أحد قيادات "الألوية الخضراء" التابعة للإخوان في محافظة الإسكندرية.

وأكد أن عدد أعضاء الجالية السورية في مصر حوالي 150 ألف أسرة، منهم ما يقرب من 45 ألف أسرة من الإخوان، تولى النظام السابق في مصر رعايتهم وتقديم الدعم لهم من منطلق الولاء التنظيمي.