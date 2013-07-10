مصر.. الببلاوي يعتزم عرض مناصب وزارية على الإخوان

أعلن التلفزيون المصري أن رئيس الوزراء الانتقالي حازم الببلاوي يعتزم عرض مناصب وزارية على حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.

وكانت الرئاسة المصرية أعلنت عن تكليف حازم الببلاوي برئاسة الحكومة المقبلة، مشيرة إلى أن المشاورات بدأت لاختيار الوزراء.

يذكر أن الببلاوي كان قد كلف نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للمالية في حكومة عصام شرف في يوليو/تموز ألفين وإحدى عشر، وكان قد شغل مناصب اقتصادية متعددة، منها رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، ومستشار في صندوق النقد العربي.

كما يحمل الببلاوي، صاحب السبعة والسبعين عاما، تاريخا من العمل الدبلوماسي والاقتصادي في مصر والخليج العربي والعالم.