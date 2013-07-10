النائب العام المصري الجديد يؤدي اليمين أمام الرئيس

أدى هشام بركات، النائب العام المصري الجديد اليمين القانونية أمام المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، ليبدأ مهام عمله اعتباراً من الأربعاء 10 يوليو/تموز، خلفاً للمستشار عبدالمجيد محمود، الذي اعتذر عن الاستمرار في منصبه.

وأكد مصدر مسؤول برئاسة الجمهورية أن مجلس القضاء الأعلى رشح 3 قضاة لرئيس الجمهورية للاختيار من بينهم، واختار المستشار هشام بركات، لتعيينه نائباً عاماً، مشيراً إلى أنه وفقاً لقانون السلطة القضائية الحالي فإن صلاحية اختيار وتعيين النائب العام لرئيس الجمهورية، إلا أن الرئيس المؤقت فضل أن يجعل الترشيح من قبل مجلس القضاء.

وكان المستشار محمود قد تقدم باستقالته عقب عودته إلى عمله، وذلك استشعاراً للحرج من التحقيق مع قيادات الإخوان، التي قامت بإقالته إبان حكم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي.

وفور عزل مرسي، تقدم النائب العام، المستشار طلعت عبدالله، باستقالته من منصبه.

وقام مرسي في إعلان دستوري في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بإقالة محمود وتعيين عبدالله مكانه، ما اعتبره الكثير من القوى إجراء غير قانوني.

وصدرت أحكام قضائية بعودة محمود إلى عمله، وأيد المجلس الأعلى للقضاء الخطوة، وتسلم محمود عمله بالفعل، قبل أن يتقدم باستقالته في وقت لاحق.