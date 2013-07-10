مصر تعرب عن استيائها من تصريحات المسؤولين الإيرانيين

أعربت مصر، الأربعاء، عن "استيائها الشديد" من تصريحات مسؤولين إيرانيين حول أوضاعها الداخلية واعتبرتها "تدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي".

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بدر عبدالعاطي، في بيان إن مصر "تعبّر عن الاستياء الشديد من تكرار صدور تصريحات عن مسؤولين إيرانيين تنمّ عن عدم إلمام دقيق بطبيعة التطورات الديمقراطية التي تشهدها مصر وتمثل تدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي المصري".

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس عراقجي، لوكالة الأنباء مهر، الاثنين، إن "تدخل القوات المسلحة في الشؤون السياسية غير مقبول ويثير القلق". مضيفاً أن إيران "تدين مقتل الأبرياء".

وكانت اشتباكات وقعت فجر الاثنين بين الجيش المصري ومتظاهرين إسلاميين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وأوقعت 53 قتيلاً غالبيتهم العظمى من المتظاهرين.

واتهمت جماعة الإخوان المسلمين الجيش بارتكاب "مجزرة"، بينما أكد الجيش أنه كان يدافع، وفقاً للقانون، عن منشأة عسكرية تعرضت للهجوم.