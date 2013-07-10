"الخلايا الصاحية" بالإسماعيلية تتحرك برمضان لعودة مرسي

أعلن حزب الحرية والعدالة بالإسماعيلية، في بيان صدر عنه اليوم الأربعاء، أن "الخلايا الصاحية" إخوانية كانت أو سلفية ستتحرك سلمياً طوال شهر رمضان حتى يعود الرئيس المصري السابق محمد مرسي لمنصبه من جديد.

وأكد الحزب أن الخلايا "المصرية الصاحية" والحريصة على بلدها لن تجلس في منازلها بل ستدافع عن رأيها وتسمع صوتها وتحمي ثورة 25 يناير.

وأضاف البيان أن "الخلايا الصاحية" سوف تفطر يومياً في الشارع، حيث ستتجمع بعد الخامسة مساء عند مسجد الصالحين لتدعو وتؤمن خلف مشايخها وعلمائها حتى المغرب، ثم تؤدي الصلاة وتفطر وتنطلق في مسيرات بجميع شوارع الإسماعيلية.

وأشار البيان إلى أن المسيرات سوف تعود لأداء صلاة العشاء والتراويح في نفس المسجد، على أن تبدأ بعدها فقرات تشتمل دورة رمضانية وختام القرآن، والاستماع لكلمات السياسيين والعلماء والشعراء والمنشدين، والفنانين "مؤيدي الشرعية"، على حد ما جاء في البيان.

وأوضح البيان أن الهدف من هذا التحرك هو "التمسك بالحق، الذي لابد أن يحصل عليه صاحبه"، مشدداً على ان "أنفاس الخلايا المصرية الصاحية طويل للغاية ولن يصيبها أي ملل حتى تنال مرادها".