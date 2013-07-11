الببلاوي: لن أطلب من الإخوان والنور ترشيح أعضاء للحكومة

توقع رئيس الوزراء المكلّف حازم الببلاوي الانتهاء من تشكيل الحكومة الانتقالية بحلول مطلع الأسبوع المقبل، وأشار إلى أن اختيار أعضاء الحكومة سيكون ضمن معياري الكفاءة والمصداقية دون اعتبار للانتماء السياسي.

وذكر موقع صحيفة "المصري اليوم" نقلاً عن الببلاوي قوله إنه لن يطلب من الأحزاب المصرية ترشيح أعضاء لحكومته، كما أنه لن يطلب أيضاً من حزبي النور والحرية والعدالة الإسلاميين ترشيح أعضاء للمشاركة في حكومته.

وكان رئيس الوزراء المكلف أعلن في وقت سابق أنه يعتزم إدراج أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين في حكومته الجديدة، فيما أعلنت الجماعة رفضها المشاركة في الحكومة.

وأضاف الببلاوي أنه "لم يتم تسمية وزير المالية حتى الآن، رغم أن زياد بهاء الدين موجود في التشكيل، لكن لم نستقر على الحقيبة (الوزارية التي سيحملها)".

وكانت الرئاسة قالت قبل يومين إن الاختيار وقع على بهاء الدين، وهو مسؤول اقتصادي في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، لتشكيل الحكومة الجديدة، لكن حزب النور اعترض على اختياره، كما اعترض قبل ذلك على اختيار السياسي الليبرالي محمد البرادعي للمنصب، الأمر الذي جعل الرئاسة تُسقط الاختيارين.

ومنذ عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي بيد الجيش قبل أسبوع تحاول مصر شغل المناصب العليا في الدولة بسرعة، لكن الخلافات السياسية في جبهة من السياسيين الليبراليين والإسلاميين الذين وافقوا على عزل مرسي، تربك خطواتها.