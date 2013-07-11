أميركا تسلم مصر طائرات F16 ودبابات خلال أسابيع

أفاد مسؤول أميركي رفيع لوكالة رويترز بأن بلاده ماضية في تسليم مصر مقاتلات إف 16 كما كان مخططا له منذ العام 2009، حيث تعتزم واشنطن إرسال أربع طائرات إف 16 إلى مصر في الأسابيع المقبلة، وتشتمل الصفقة المقررتسليمها لمصر على 20 مقاتلة من الطراز نفسه، و200 دبابة، و24 زوجا من خزانات الوقود للمقاتلات.

يأتي هذا، بينما وجّه الرئيس الأميركي بمراجعة المعونة السنوية التي تقدمها بلاده إلى مصر بعد الأحداث الأخيرة التي أفضت إلى إبعاد محمد مرسي عن المشهد السياسي.

وقال "البنتاغون" في بيان له فجر الخميس، إن الرئيس الأميركي باراك أوباما أمر بمراجعة المعونات الأميركية إلى الحكومة المصرية.

وأضاف البيان "بالنظر إلى أحداث الأسبوع الماضي أمر الرئيس الإدارات والوكالات الحكومية المختصة بمراجعة مساعداتنا إلى الحكومة المصرية"، ولم يُشر البيان صراحة إلى إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي الأسبوع الماضي.

وفيما يتعلق بالمساعدات الاقتصادية، قال مسؤول أميركي رفيع المستوى إن الولايات المتحدة سلمت مصر بالفعل 650 مليون دولار مساعدة عسكرية للعام المالي 2013 الذي ينتهي في سبتمبر أيلول، وما زالت الدفعة الثانية وقيمتها 585 مليون دولار معلقة.

ومن المقرر تسليم مصر 8 طائرات أخرى من نفس الطراز في ديسمبر/كانون الأول.

وقد تحدث وزير الدفاع الأميركي تشاك هاجل عبر الهاتف مع وزير الدفاع المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسي ثماني مرات منذ 2 من يوليو/تموز. وكانت آخر مكالمة يوم الثلاثاء الماضي.

وعرضت وزارة الدفاع قليلا من التفاصيل حول تلك المحادثات التي تظهر مع ذلك الاتصالات المكثفة بين الجانبين في أعقاب الإطاحة بمرسي يوم الثالث من يوليو/ تموز.