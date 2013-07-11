محمد البرادعي: 30 يونيو ليس انقلاباً عسكرياً

أكد نائب رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية والمنسق العام لجبهة الإنقاذ، الدكتور محمد البرادعي، في حديث نشرته مجلة "دير شبيغل" الألمانية، أن ما حدث في مصر بدءاً من مظاهرات 30 يونيو ليس انقلاباً عسكرياً، وأنه بدون عزل الرئيس المصري، محمد مرسي، فإن مصر كادت تتحول إلى دول فاشية، على حد تعبيره.

وقال البرادعي: "ما حدث في 30 يونيو لم يكن انقلاباً. هناك أكثر من 20 مليون مصري خرجوا للشوارع بسبب الوضع الذي لم يكن مقبولا؛ فبدون عزل مرسي من منصبه كنا في طريقنا لنصبح دولة فاشية، أو كانت ستنشب حرب أهلية، لقد كان قرارا مؤلماً، وكان خارج الإطار القانوني، ولكن لم يكن لدينا خيار آخر"، نقلاً عن النص الحديث الذي نشرته صحيفة "الشروق" المصرية، الأربعاء.

وتابع: "لم يكن لدينا برلمان. كان فقط لدينا رئيس ربما تم انتخابه بشكل ديمقراطي، ولكنه حكم بشكل استبدادي وانتهك روح الديمقراطية. مرسي استهدف السلطة القضائية، وضغط على الإعلام وفرغ حقوق المرأة والأقليات الدينية من مضمونها. كما استخدم منصبه لأخونة مناصب هامة في الدولة، وضرب بعرض الحائط كل القيم العالمية، وقاد البلاد نحو انهيار اقتصادي".

وحول وجوده أثناء الإعلان العسكري عن المرحلة الانتقالية في مصر، قال: "كنت أقف بجوار البابا تواضروس والإمام الأكبر شيخ الأزهر، كان هناك خلل رهيب في الدولة يحتاج لإصلاح".

وحول نقد بعض قوى الغرب لعملية التغيير في مصر، أوضح البرادعي أنه "لا يمكن تطبيق معايير الديمقراطية المثالية على بلد مثقل بعقود من الحكم الاستبدادي، ديمقراطيتنا ما زالت في المهد".

وفي إشارة إلى المستقبل، قال البرادعي: "أطالب منذ أيام بمشاركة الإخوان في عملية التحول الديمقراطي، ولا ينبغي أن يتم محاكمة أحد بدون أسباب حقيقية، والرئيس المعزول مرسي يجب أن يعامل بكرامة، وهذه في رأيي شروط للمصالحة الوطنية".

وأضاف: "مصر منقسمة بعمق، وبدون مصالحة لن يكون هناك مستقبل. الإخوان فصيل هام في مجتمعنا، وأتمنى بصدق أن يشاركوا في الجولات القادمة من الحوار، وسأكون أول من يعترض في حالة عدم الاحتكام إلى العدالة".