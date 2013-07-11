الببلاوي لا يستبعد مشاركة الإخوان في الحكومة الجديدة

أعلن رئيس الوزراء المصري الجديد حازم الببلاوي، أنه لا مانع لديه من مشاركة بعض أعضاء الإخوان المسلمين الذين ينتمي إليهم الرئيس المعزول محمد مرسي، في تشكيلة الحكومة الجديدة.

وأضاف الببلاوي "لست قلقا إزاء الانتماء السياسي، وإذا تم اقتراح شخص من حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للإخوان المسلمين وكان مؤهلا للمنصب"، فسيكون بالإمكان النظر في ترشيحه.

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط قد ذكرت نقلا عن المتحدث باسم الرئاسة أحمد المسلماني، مساء الثلاثاء، أن رئيس الوزراء المصري الجديد سيعرض على جماعة الإخوان المسلمين حقائب وزارية في الحكومة الانتقالية التي كلف بتشكيلها، وذلك بعد ستة أيام من عزل الجيش للرئيس محمد مرسي.

وصرح المسلماني وقتها، بأن بعض الحقائب في الحكومة ستعرض على حزب الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.

في المقابل، قال المتحدث باسم الإخوان المسلمين في وقت سابق إن الجماعة رفضت المشاركة في الحكومة المصرية الانتقالية الجديدة.

وقال طارق المرسي حينها "نحن لا نتعامل مع انقلابيين، ونرفض كل ما يصدر عن هذا الانقلاب" العسكري، وذلك بخصوص العرض الذي طرحه قبل ساعات رئيس الوزراء المصري المكلف حازم الببلاوي.