ألمانيا تحث كل الأطراف في مصر على تفادي العنف

حثت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الجمعة، جميع القوى السياسية في مصر على تفادي العنف أو التهديد بالعنف ودعت السلطات المصرية للسماح لمنظمة دولية بلقاء الرئيس المصري المعزول محمد مرسي.

وقال متحدث باسم الوزارة "كل أشكال الاضطهاد السياسي ستكون مضرة للغاية بمستقبل مصر، ندعو لإنهاء القيود المفروضة على السيد مرسي، ونحث أيضا كل القوى السياسية خاصة زعماء الإخوان المسلمين على تفادي كل أشكال العنف أو التهديد بالعنف."

وصرح المتحدث بأن ألمانيا تريد السماح لمنظمة دولية محايدة بلقاء مرسي، الذي يقول مسؤولون إنه محتجز في دار ضباط الحرس الجمهوري بالقاهرة، ودعا مؤيدو مرسي إلى تنظيم احتجاجات اليوم.